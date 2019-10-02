Haberler » Güncel » Haber

Akar: "Birlikte çok daha güçlüyüz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.

02.10.2019 12:51
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. (3)
"Sanayi ve teknoloji alanında yapılacak yeni atılımlar ve projeler tüm kamu, vakıf ve özel sektör kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin kibirden uzak bir şekilde samimiyet içerisinde ve koordineli çalışmayla daha verimli ve üretken olacaktır"
"Lütfen unutmayın. Birlikte çok daha güçlüyüz"
Akar:

İhracat, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:20 Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar
22:20 Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:20 İü-cerrahpaşa veteriner fakültesi'nin 3 gün içinde boşaltılması istendi
22:17 İü-cerrahpaşa veteriner fakültesi'nin 3 gün içinde boşaltılması istendi
22:16 Fabrikadaki yangına camdan girerek müdahale ettiler
22:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi
22:08 "Enerji projeleri Türkiye ile Rusya arasındaki güveni gösteriyor"