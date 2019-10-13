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Akar'dan yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, dün sınır hattına yaptıkları ziyaretin ardından Şanlıurfa'da tedavileri süren yaralı askerleri de ziyaret ettikleri öğrenildi.

13.10.2019 16:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, dün sınır hattına yaptıkları ziyaretin ardından Şanlıurfa'da tedavileri süren yaralı askerleri de ziyaret ettikleri öğrenildi.
Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün sınır hattına gitmişti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne giden Akar ve TSK komuta kademesinin, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeleri bu kez de sahadan takip ettiği açıklanmıştı.
Akar ve komutanların, temaslarının ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçtikleri öğrenildi.
Bakan Akar ve beraberindekilerin, harekatta yaralanan askerleri ziyaret ettikleri, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıkları belirtildi.
Akar'dan yaralı askerlere ziyaret

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Kaynak: AA

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