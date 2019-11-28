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Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

28.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:12Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
Akar, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende Subianto, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından baş başa görüşen iki bakan, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: AA

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