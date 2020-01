Akar: "Erzurum Türkiye'nin buzağı yetiştirme bölgesidir"

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin 15 günde bir yaptığı "Şehir Konuşmaları" programı kapsamında bakanlığın ve il müdürlüğünün Erzurum 'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi açıklamalarda bulundu, dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.Erzurum'un arazi varlığı ve kullanım şekli, tarımsal alanların sulama durumu hakkında bilgiler veren il müdürü Osman Akar, Erzurum'un 20 ilçesi, 1.187 mahallesi (köy), 25 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye 'nin en büyük illerinden biri olduğunu, 767 bin olan şehir nüfusunun yüzde 35'inin kırsalda yaşadığını, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne bağlı çiftçi sayısının 35 bin, hayvansal işletme sayısının 56 bin, toplam tarımla uğraşan kayıtlı sayısının 72 bin ve ilin toplam tarımsal üretim değerinin 6,5 milyar TL olduğunu söyledi.Erzurum'un 1.592.963 hektar mera alanıyla ülkemizin mera varlığının yaklaşık yüzde 11'ine sahip olduğunun altını çizen Akar, 24 mahallede (köyde) 296 bin dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesinin tamamlandığını, 10 mahallede 168 bin dekar alan meranın ıslah çalışmasının da devam ettiğini, 62 bin dekar alanda da 3 mera ıslah projesi hazırlandığını söyledi.İl tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın açıklamaları özetle şöyle:"Erzurum Türkiye'nin buzağı yetiştirme bölgesidir. Burada yetişen buzağılar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderilir. Bu da, Erzurum'daki hayvan sağlığını korumak Türkiye'deki hayvan sağlığını korumak anlamına gelir. 43 veterinerimiz yıl boyunca 3 milyon aşılama yaptı. Coğrafyası bu kadar geniş bir şehirde aşılama ve küpeleme için her ahıra yaz kış her veterinerimiz 5 kez girmek zorunda. Her doğan buzağıya maddi destek oluyoruz. Doğan bir bebeye çeyrek altın takar gibi Fedakarca çalışan ve tüm köylere yetişmeye çalışan ve görevini aksatmayan ekibime teşekkür ediyorum.Erzurum büyükbaş hayvan varlığında 769 bin başla iller arasında Türkiye'nin ikinci, süt üretiminde 939 bin ton ile Türkiye'nin üçüncü, küçükbaş hayvan varlığında 649 bin baş koyun ile Türkiye'nin 15., 97 bin baş keçi ile Türkiye'nin 33. ilidir. Hedefimiz kayıtlı büyükbaş hayvan sayısını bir milyonun üzerine çıkarmak Erzurum süt, kırmızı et, bal ve yumurta üretiminde öne çıkmaktadır. Sektörün daha verimli olması için çiftçi eğitim programlarımız yıl boyunca devam etmektedir.Erzurum'da üretilen etin de sütün de balın da meyvenin de sebzenin de lezzet ve vitamin değeri çok yüksektir. Yaptığımız işin çok kapsamlı olması nedeniyle birçok kurumla işbirliği içinde olmamız gerekiyor: Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, tarım Kredi kooperatifi, TKDK, Doğu Anadolu tarımsal Araştırma Enstitüsü, İl Gıda Kontrol Laboratuvarı, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü, TMO, Et ve Süt Kurumu, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarsim, Belediyeler, Tapu KadastroBuzağı desteği, tohum desteği, ahır desteği, meyve fidancılığı desteği, soğuk süt zinciri, mera ıslahı, tarla-toprak ıslahı, su ürünleri desteği, sulama desteği, seracılık desteği, tarla bitkileri üretimi, sebze ve meyve üretimi ve kontrolleri, gıda denetimleri... Adeta gökle yer arasındaki her şeyin kurumumuzun bir şekilde ilgi alanı... Şehrin hem merkezi hem kırsalı bir bütün olarak Tarım ve Orman Müdürülüğünün çalışma alanı..."Daha sonra dinleyicilerden gelen soruları cevaplayan Tarım ve İl Müdürü Osman Akar'a ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez program sonunda teşekkür plaketi takdim etti. - ERZURUM