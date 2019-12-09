Haberler » Güncel » Akar: 'F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz... - Haber

Akar: "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

09.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (13)
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız."
Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor."
Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlar içine gireceğimizi de herkesin bilmesi lazım."
Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket edilmesi."
Akar:

Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16 "Düğün ya da Davul" oyunu Menemen de sahnelendi - Haber
14:16 Özel okul mağduru velilerden istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem - Haber
14:16 Doktoru jiletle yaralayan şüpheli Hastaneye dövmek için gittim - Haber
14:16 Elazığ'ın balıkları dünya pazarında - - Haber
14:16 Derebucak'ta KOP Millet Kıraathanesi açılışı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:24:34