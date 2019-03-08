Akar: "(Fetö ile Mücadele) Şu Ana Kadar 15 Bin 621 Kişi TSK'dan İhraç Edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. (11)
Akar: "(FETÖ ile mücadele) Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK
'dan ihraç edildi. Bunların 358'i çeşitli aşamalardan sonra silahlı kuvvetlere döndü.
Akar: "(Ankesörlü telefon soruşturması) 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri
mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ankesörlü telefonlar, büfeden aramalar, bunlarla ilgili kurulan bu ardışık telefon konuşmaları... Bunların hepsi istihbarat kuruluşlarımız tarafından çalışılıyor, tasnif ediliyor, bu tasniflere göre yargı kararını veriyor, yargı kararlarını da eksiksiz uyguluyoruz."
Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, TSK, Güncel
Kaynak: AA