Menü
Haberler ›› Güncel ››Akar: 'Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini... - Güncel

Akar: "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini...

Akar: "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik.

13.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:06
Akar:
Akar: "Görüşümüz İdlib 'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler."
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler : İdlib, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı Güncel
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor