Akar: "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini...
Akar: "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik.
13.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:06
Akar: "Görüşümüz İdlib 'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler."
Kaynak: AA
Manşet
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