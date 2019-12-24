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Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

24.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:28
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.
Akar, konuk mevkidaşını Bakanlık'ta düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Garibaşvili, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.
Garibaşvili'nin Bakanlık Özel Defteri'ni imzalamasının ardından önce iki bakan bir araya geldi, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.
Heyetler arası görüşmeler sırasında iki ülke arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı.
Görüşmelerde, ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Akar, Gürcistan Savunma Bakanı ile görüştü

Hulusi Akar, Gürcistan, Güncel

Kaynak: AA


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