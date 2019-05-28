Akar, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta düzenlenen iftarda güvenlik korucularıyla buluştu.İftara, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.