Akar: "(Hakkari'de Üs Bölgesindeki Patlama) Bu Kazada Kesinlikle Hiçbir Dış Etki Söz Konusu...

- - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın yaralı askerleri ziyaretinden görüntülerBakana Hulusi Akar'ın açıklamaları Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaretMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hakkari
'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerlerle, terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret ettiAkar: "(Üs bölgesindeki patlama) Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim"-" (Üs bölgesindeki patlama) Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir"-"(Terörle mücadele) Hem doğu, güneydoğuda hem Irak
'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faliyetlerimiz yoğun bir şekilde artan bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir"
Hulusi Akar,Hakkari
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:48