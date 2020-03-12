Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde...
Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi"
12.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:06
Akar: "Hava Kuvvetlerimizin Irak 'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi"
Kaynak: AA
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