Menü
Haberler ›› Güncel ››Akar: 'İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. - Güncel

Akar: "İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor.

Akar: "İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor.

12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:04
Akar:
Akar: " İdlib 'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor."
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler : İdlib, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir