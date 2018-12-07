Bakan Hulusi Akar'dan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'e PYD Mesajı: Müsaade Etmeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, Jeffrey ile görüşmesinde ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Akar, Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

TÜRKİYE VE ABD'DEN MÜNBİÇ KONUSUNDA ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye ve ABD'den Münbiç konusunda ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" ifadelerini kullanıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ 3. TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı bugün Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilmişti. Toplantıya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn katılırken, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal toplantıya iştirak etmişti.