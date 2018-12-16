Akar: "Kararlı Mücadele Çerçevesinde Terör Örgütünde Çok Ciddi Kırılmalar Meydana Geldi"

16 Aralık 2018 Pazar 11:15



16 Aralık 2018 Pazar 11:15

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişiAkar'ın bir çocuğu sevmesiSalondan görüntüAkar tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e madalya ve beratları tevcih edilmesiAkar tarafından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e madalya ve beratları tevcih edilmesiAkar tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'a madalya ve beratları tevcih edilmesiAkar'ı konuşmasıToplu fotopraf çekimi - Milli Savunma Bakanı Akar: Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi kırılmalar meydana geldi. yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı."Milli Savunma Bakanı Akar: "İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir"