16 Aralık 2018, 11:15
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Akar: "Kararlı Mücadele Çerçevesinde Terör Örgütünde Çok Ciddi Kırılmalar Meydana Geldi"

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Akar'ın bir çocuğu sevmesi Salondan görüntü Akar tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e madalya ve beratları tevcih edilmesi Akar tarafından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e madalya ve beratları tevcih edilmesi...

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
Akar'ın bir çocuğu sevmesi
Salondan görüntü
Akar tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e madalya ve beratları tevcih edilmesi
Akar tarafından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e madalya ve beratları tevcih edilmesi
Akar tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'a madalya ve beratları tevcih edilmesi
Akar'ı konuşması
Toplu fotopraf çekimi - Milli Savunma Bakanı Akar: Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi kırılmalar meydana geldi. yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı."
Milli Savunma Bakanı Akar: "İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir" Yaşar Güler,Hulusi Akar
16 Aralık 2018 Pazar 11:15