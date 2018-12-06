06 Aralık 2018, 18:58
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Akar, Komutanlarla Yeni Askerlik Sistemini Görüştü

Akar, Komutanlarla Yeni Askerlik Sistemini Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanlığının Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığının Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığında Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sisteminin ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğü öğrenildi. Yaşar Güler,Genelkurmay Başkanlığı
06 Aralık 2018 Perşembe 18:58