Akar, Komutanlarla Yeni Askerlik Sistemini Görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte yaptıkları askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.<br><br>Milli Savunma Bakanlığı'nda Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.<br><br>Söz konusu toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sisteminin ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğü öğrenildi.<br><br>ANKARA -