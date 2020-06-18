Akar: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin Harekat Merkezi'ne gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyon hakkında bilgi alması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip...
18.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:21
Akar: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz.
Kaynak: AA
Etiketler: Hulusi Akar, TSK, Güncel, Haber