Akar: Rus heyetiyle hazırlanan metin yürürlükte, ilk uygulaması 15 Mart’ta ortak devriye olacak
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi.
13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:27
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Hulusi Akar, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ekonomi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Ekonomi
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı