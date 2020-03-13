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Akar: Rus heyetiyle hazırlanan metin yürürlükte, ilk uygulaması 15 Mart’ta ortak devriye olacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi.

13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:27
Akar: Rus heyetiyle hazırlanan metin yürürlükte, ilk uygulaması 15 Mart’ta ortak devriye olacak
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Hulusi Akar, Ekonomi

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