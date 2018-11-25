Akar Rus Mevkidaşı Şoygu ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Rusya
Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ile telefonla görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki bakan, başta İdlib
'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi.
Görüşmede, Soçi
Mutabakatı'na zarar vermek amacıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Sergey Şoygu,Rusya Federasyonu,Hulusi Akar
25 Kasım 2018 Pazar 17:20