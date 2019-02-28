Akar, Somali Savunma Bakanı Muhammed ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed ile bir araya geldi.Akar, Muhammed'i, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşıladı.İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Somali Savunma Bakanı Muhammed, tören birliğini "Merhaba asker" diye selamladı.Bakanlık özel defterinin imzalanmasının ardından Bakan Akar ve Muhammed, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.Görüşmenin başında konuşan Akar, "Somali ve Somalili kardeşlerimiz bizim için çok önemli. Somalili kardeşlerimizin güven ve huzur içinde olması en samimi dileğimiz. En kısa zamanda Somalili kardeşlerimiz layık oldukları şekliyle güven ve huzur içinde yaşayacaklardır." ifadelerini kullandı.Görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.