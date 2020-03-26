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Akar talimat verdi, Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi.

26.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:05
Akar talimat verdi, Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken, çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yoğun talep gören maskelerin üretimine yönelik Akar'ın verdiği talimat üzerine Bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürlüğü çalışmalarına hız kazandırdı.

Kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiğini MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde, tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar artırıldı.

Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Maske üretim kapasitelerini iki kat artırdıklarını belirten Topaloğlu, "Cerrahi maske dediğimiz bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100-150 bine çıkaracağız. Ayrıca aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün" diye konuştu. Topaloğlu, KBRN maskelerde kullanılan aliminyum gövdeli süzgeçler ve panoramik maskelerde kullanılan plastik gövdeli süzgeçler ile ilgili olarak yıllık 800 bin üretim kapasitesine sahip olduklarını da belirtti.

Özellikle sağlık personellerinin kullandığı daha üst koruma sağlayan N95 olarak bilinen maskelerin üretimin için de bir tezgah daha kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Topaloğlu, böylelikle günde 30 bin civarında söz konusu maskeden üretebileceklerini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karışılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Topaloğlu, faaliyetler sırasında Koronavirüsü salgını ile mücadele kapsamında alınması gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerini de vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı dikimevlerinde de tek kullanımlık maske üretimine başlandı.

Dikimevlerinde Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, tek kullanımlık bez maskeler üretimini sürdürüyor. Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görev yaptıkları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde hem de çalışmaları sırasında ölçülerek kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor.

Yapılan çalışmaların ardından Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde günlük bez maske imalatını 400-500 bin seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların planlandığı ve yönetildiği COVID-19 ile Mücadele Merkezi'ndeki (COMMER) açıklamasında, "İlgili birimlerimize her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdik. Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek, sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Hulusi Akar, Güncel

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