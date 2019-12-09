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Akar: "(Tank Paleti Fabrikası) Burada sanki tank üretiliyormuş gibi yanlış bir algı var. Tank...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

09.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:31
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (11)
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tank Paleti Fabrikası) Burada sanki tank üretiliyormuş gibi yanlış bir algı var. Tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Tank üretimi ayrı bir teknoloji, ayrı bir yatırım. Bu firma altıktan sonra 50 milyon dolar katkı sağlayacak fakat bunun dışında belki de bundan daha fazla oradaki fabrikanın her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonunu sağlayacak. Biz bu şekilde baktığımızda, bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz."
Akar:

Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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