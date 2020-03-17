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Akar: "Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudut güvenliğini ve TSK'nın diğer...

Akar: "Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudut güvenliğini ve TSK'nın diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacak.

17.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:59
Akar:
Akar: "Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudut güvenliğini ve TSK'nın diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacak."

Kaynak: AA

Etiketler : TSK, Güncel

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