Akar Tekstil'den Anlamlı Bağış

'Kan ver hediyen hayat olsun' sloganı ile düzenlenen kampanyaya rekor katılım sağlandı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi bölgesinin önemli tekstil İhracatçı firmalarından Akar Tekstil'den Türk Kızılay'ına anlamlı bağış gerçekleşti. Akar Tekstil toplumun her türlü sorununa çözüm bulma amacıyla birçok farklı sivil toplum kuruluşu ile çeşitli işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Belirli aralıklar ile Türk Kızılayı ile birlikte düzenlenen kan bağışı kampanyalarında çok sayıda kan bağışı sağlanmaktadır. Aralık ayında gerçekleşen kan bağışı kampanyasında toplamda 105 ünite kan bağışı sağlanmıştır.

Akar Tekstil yönetimi konu ile ilgili olarak; Akar Tekstil olarak kan bağışı çalışmasına destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtirken; Akar Tekstil olarak düzenli aralıklarla Türkiye'nin kan ihtiyacını sağlayan, Kızılay ile ortak hareket ederek kan bağış kampanyaları düzenlediklerini; Akar Tekstil çalışanlarının gönüllü bağışlarının yanı sıra, şirket içi kan bilgi bankası kurarak çalışanların ve yakınlarının kan ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını; bu sayede her anlamda çok verimli bir çalışmaya imza attıklarını düşündüklerini; bundan sonrası için bu çalışmalarının sürmeye devam edeceğini paylaştı.

Kaynak: Bültenler