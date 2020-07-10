Akar, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kiev'deki temaslarını sürdürüyor.

Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilen Akar'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da katıldı.