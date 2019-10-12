Akar ve komutanlar harekat bölgesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi. Operasyona ilişkin bilgi alan, Akar,"ABD' nin gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasının doğru olmadığı belirterek," ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır"dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gece Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Gap Havalimanı'ndan sınır hattı yakınındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne gelen Akar ve TSK Komuta Kademesi, harekata katılan birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı, operasyona ilişkin bilgi aldı. Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu sahada inceleyen Akar ve Komutanlar, talimatlar verdi. Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Harekat Merkezi'ndeki çalışmaları sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi.



"ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değil"



"ABD'de gözlem noktasına atış yapıldığı" iddialarına ilişkin konuşan Akar,"ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA