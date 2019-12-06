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Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı alan bölücü terör örgütü PKK şüphelisi ve ona yardım ettiği belirtilen iki kişiye dava açıldı.

06.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:30Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı alan bölücü terör örgütü PKK şüphelisi ve ona yardım ettiği belirtilen iki kişiye dava açıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK üyesi S.B, Emniyete giderek teslim oldu ve örgütün üst düzey yöneticilerinin birinden Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast için talimat aldığını anlattı.

S.B, önce İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gelerek keşif yaptığını, iki örgüt üyesinin de kendisine yardım ettiğini belirtti ve söz konusu iki kişiyi teşhis etti.

Daha önce Güneydoğu'da askeri birliklere saldırı için bomba hazırladığını da itiraf eden S.B, Akar ve Soylu'ya suikast gerçekleştirememesi durumunda da askeri birliklerden birine saldırı düzenlemesi yönünde talimat aldığını dile getirdi.

Sorgusunun ardından tutuklanan S.B. hakkında Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu tarafından iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İddianamede S.B'ye, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, S.B'ye yardım ettiği tespit edilen iki kişiye ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.


Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: AA

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