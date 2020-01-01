Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden "üç kuvvetli" kutlama (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye'nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır'da "havacılar" ve Trabzon'da "denizcilerle" bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitap ederek, "Sizin duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor." dedi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilk olarak Gaziantep'e gitti. Gaziantep Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçti.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden sorumlu birliğin Müşterek Harekat Merkezi'nde faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi. Askerlerle yemekhanede karavanadan yemek yiyen Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin bir sonraki durağı ise Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu.

Barış Pınarı başta olmak üzere terörle mücadele harekatlarında önemli görevler icra eden Pars ve Atmaca filolarına ev sahipliği yapan üs komutanlığında brifing alan Akar ve komutanlar daha sonra Mehmetçikle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe kutlama

Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Trabzon'a geçerek Karadeniz Uyumu Harekatı'nı icra eden bahriyelileri ziyaret etti. TCG Yavuz fırkateynine çıkan Bakan Akar ve komutanlara köprü üstünde faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Bahriyelilerle akşam yemeği yiyen Akar daha sonra personelle bir araya geldi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonda bahriyelilere hitap etti.

Erdoğan, 2020 yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Özellikle Barış Pınarı Harekatı ile Doğu Akdeniz'de Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyor, tebrik ediyorum. Sizin duruşunuz, özellikle denizlerdeki bu duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor. Bundan dolayı ayrıca sizleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerine Mehmetçik "sağ ol" diyerek karşılık verdi.

"Gerekeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz"

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, kara, deniz ve hava birliklerindeki konuşmalarında, Mehmetçiğin bugüne kadar büyük başarılar kazandığını, ülkenin birlik, beraberliği ve güvenliği için önemli fedakarlıklar yaptığını vurguladı. Akar, "Bizim için asil milletimizin egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği çok önemli. Bunun için de etkin, caydırıcı, saygın Silahlı Kuvvetleri olarak gece-gündüz demeden elimizden gelen gayreti en yüksek düzeyde göstererek verilen görevleri bugüne kadar başardık, başarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Teröristlerin, Türkiye'nin hudutlarının güneyinde kurmayı amaçladığı terör koridorunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile tarumar edildiğinin altını çizen Akar, "Şu anda orada barış koridoru kurulması için çalışmalar sürüyor. Bunu başarmak suretiyle bir taraftan sınırlarımız ve halkımızın güvenliğini diğer taraftan da Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, gönüllü, saygın bir şekilde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaptığı mutabakatlara uyduğunu, Rusya ve ABD'den de üzerinde anlaşılan, mutabakata varılan konularda gerekeni yapmalarını beklediklerini vurgulayan Akar, "İlgili arkadaşlarımız bununla ilgili olarak gece-gündüz demeden onlarla temas kurarak hakkımızı, hukukumuzu, taleplerimizi kendilerine iletiyor ve bunların yerine getirilmesi için gayret gösteriyorlar." dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile temizlenen bölgelerde hayatın normale döndüğüne dikkati çeken Akar, "Orada huzurun, barışın, istikrarın idamesi için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimiz sırasında bize yönelik olası tacizlere karşı da bunları olabildiğince objektif değerlendirerek gerekli karşılığı veriyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde bizim geri adım atmamız söz konusu değil. Meşru müdafaa kapsamında yapmamız gereken neyse misliyle mukabele… Bunu yaptık yapmaya devam edeceğiz. Oradaki personelimizin hayatını tehlikeye atmamak için, hak ve menfaatlerimiz için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

"Kıbrıs bizim milli meselemizdir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin egemenlik ve güvenliğine yönelik faaliyetlerinin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta da sorumluluklarının olduğunu belirten Akar, "Biz uluslararası hukuka saygılıyız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu şekilde olmadığı takdirde buna karşılık da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, orada ne kendi ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi defalarca söyledik. Bölgedeki mevcut zenginliklerin hakça bölüşülmesini istiyoruz. Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir. Geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini tüm denizlerde koruduk, korumaya devam edeceğiz."

Libya mutabakatı

Libya ile imzalanan mutabakata da değinen Akar, "Yüzyıllardır beraber yaşadığımız Libyalıların mağduriyetine, onlara yönelik saldırılara göz yummamız mümkün değil." diye konuştu.

Mutabakatların uluslararası meşruiyeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalandığını vurgulayan Akar, Libya tezkeresine ilişkin ise "Bize verilen görev neyse bunu da inşallah sonuna kadar yapmak durumundayız. Verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

TSK'nin uluslararası barışa da sağladığı katkıya dikkati çeken Akar, "Şu anda 2 bin 500 civarında TSK personeli üç kıta, 21 bölgede uluslararası ittifaklara uygun şekilde yapılması gereken görevleri başarıyla yapıyor." diye konuştu.

Hulusi Akar, sözlerini Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak, başarılar dileyerek tamamladı.

Akar'ın sürprizi

Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin inceleme ve denetlemelerde bulundukları birliklerdeki Mehmetçiğe bir de sürprizi oldu.

Akar'ın davetlisi olarak ziyaretlere eşlik eden ünlü sanatçı Esat Kabaklı da Mehmetçik ile bir araya geldi. Birliklerde mini birer konser veren Kabaklı, türkülerini "dünyanın en güzel ordusu" olarak nitelendirdiği Mehmetçik ile söyledi.

"Bil Oğlum", "Çanakkale Türküsü", "Bu Bayrak" gibi türkülerini seslendiren Kabaklı, Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak, "Koca Mehmetçiğin önünde türkü söylemek ayrı bir keyif." dedi.

Kaynak: AA