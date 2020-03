Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi STK temsilcileri ile buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaklardan uzman erbaş temini yapılmayacağını bildirdi.Akar, Mehmetçiğe destek açıklamasında bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı görüşmede konuşan Akar, ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, bunun sadece askeri bir faaliyet olmadığını, harekatın çok önemli insani bir boyutunun da bulunduğunu söyledi.Tüm dünyaya hakkı, adaleti, barışı ve huzuru getiren atalarından aldıkları ilhamla her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduklarını vurgulayan Akar, şöyle konuştu:"Bir taraftan ülkemizin ve halkımızın, 83 milyonun hakkını, hukukunu, güvenliğini, huzurunu, egemenliğini, bağımsızlığını ve bunlara karşı yönelik risk ve tehditleri ortadan kaldırmak için, diğer taraftan da mazlum, mağdur Suriyeli kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda epey bir mesafe kat ettik. Bu sadece Türkiye'nin bir meselesi değil, sadece oradaki insanların kurtarılması meselesi değil. Tüm dünyanın, NATO'nun, tüm ülkelerin, sadece kadınların, çocukların ve binlerce masum insanın değil, aynı zamanda medeni dünyanın vicdanının bu enkazların altında kaldığını da görmesi gerekir.""Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı Harekatı"nı başarıyla tamamlayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, "Barış Pınarı Harekatı"na, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatlarına devam ettiğine, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta faaliyetlerini sürdürdüğüne, Libya'da askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık görevlerinin yerine getirdiğine dikkati çeken Akar, "Bir taraftan Bahar Kalkanı Harekatı'nı yaparken diğer faaliyetlerimizde aynı azim ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu."İnsanlık dramınının sona erdirilmesinin derdindeyiz""Bahar Kalkanı Harekatı"nın insani boyutuna vurgu yapan diğer devletlerin bu konuda ders almasının önemine değinen Akar, "Herkes bir iş yapıldığında o eylemin arkasından kar bekliyor. Özellikle Batılı ülkelerin son dönemde Afrika'da yaptıkları faaliyetlerin buna benzer nedenleri var. Bizde böyle bir şey yok. Orada rejim tarafından yapılan büyük zulümler var. Hastaneler, okullar, pazar yerleri, masum insanların yaşadığı yerleri vuruyorlar. Biz bunun önlenmesinin, ateşkesin sağlanmasının, göçün önlenmesinin, bölgede yaşanan insanlık dramınının sona erdirilmesinin derdindeyiz" ifadelerini kullandı.Mayıs ayından beri bölgede kadın, yaşlı, çocuk demeden 500 masumun katledildiğini, 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirten Akar, "Tüm bunlara rağmen biz elimizden geldiğince tarihi, insani, vicdani görevimiz neyse Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yaptık, yapmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.Uzman çavuşların durumuYerli ve milli savunma sanayisinin önemine de değinen Akar, STK temsilcilerinin sorularını da yanıtladı.Uzman çavuşlarla ilgili bir soru üzerine de Akar, şu yanıtı verdi:"2016 yılından günümüze kadar icra edilen temin faaliyetleri neticesinden TSK'nın uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaklardan uzman erbaş temini yapılmayacaktır. Bu süreçte TSK kadroları için sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecek olup, başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan azami sayıdaki sözleşmeli erbaş ve erin statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçişi sağlanacaktır. Milli Savunma Bakanlığınca sözleşmeli erbaş ve erlerin daha iyi şartlarda istihdam edilebilmelerini sağlamak maksadıyla izin, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da ara vermeksizin devam edilmektedir."STK temsilcilerinin konuşmalarıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kendilerini kabul eden Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'ne teşekkür ederek, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade etti.Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ordusunun bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirterek, İdlib'de acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı harekatıyla bu bedeli ödemeye başladıklarını söyledi.Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de "Biz her göreve hazırız. Hiç kimse emekliyi 'Yaşı 70'miş işi bitmiş' olarak görmesin. İnanın bugün sizinle beraber cepheye gidip savaşacak kadar genç ve diriyiz. Bu vatana canımız feda olsun, emrinizdeyiz" ifadesini kullandı.