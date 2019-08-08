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Akar, yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılışına katıldı

8 AĞUTOS 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir'den Kıbrıs'a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in yenilenen anıtı törenle açıldı.

08.08.2019 15:07 Akar, yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın açılışına katıldı


8 AĞUTOS 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir'den Kıbrıs'a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in yenilenen anıtı törenle açıldı.
Törenlere Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve devlet erkanının da katıldığı tören sırasında F-16 uçakları, halkı ve şehitleri selamlama uçuşu da gerçekleştirdi.
RUMLAR ŞEHİT ETTİ
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir'den Kıbrıs'a, dörtlü kol komutanı olarak gönderildi. F-100 uçağıyla uçuş esnasında, uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başardı, fakat Rumlar tarafından esir alındı. Rumların işkenceleri sonucunda hayatını kaybeden Cengiz Topel, Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp şehididir.

- Karahasan

Cengiz Topel, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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