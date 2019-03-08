Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Direktifleri Doğrultusunda Milletinin...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6)
Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK
'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"
Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik hiçbir şekilde müteahhite verilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin güvenliği söz konusu olduğu zaman elimizden gelen neyse, yapmamız gereken neyse bunları yapmak zorundayız."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri
'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak."
Güncel
Kaynak: AA