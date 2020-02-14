Haberler » Güncel » Akarsu Slalom Gelişim Kampı, Dalaman'da sürüyor - MUĞLA - Haber

Akarsu Slalom Gelişim Kampı, Dalaman'da sürüyor - MUĞLA

Türkiye Kano Federasyonu ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçme Kampı'na katılan sporcular, çalışmalarına devam ediyor.

14.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:05
Türkiye Kano Federasyonu ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından 'nın ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Gelişim Kampı ve Milli Takım Seçme Kampı'na katılan sporcular, çalışmalarına devam ediyor.
Yaklaşık iki haftadır Köyceğiz'de kampta bulunan sporcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından Dalaman Çayı'nda antrenman yapıyor. Sporcular, ay sonuna kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Kampa, Artvin TOHM ve Rize TOHM ile milli takımdan 21 sporcu katılıyor.
Ertek: "Sporcularımız sıcak havada iyi çalışma yürütüyorlar"
Milli takım antrenörü Emre Ertek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalaman Çayı'nda TOHM ve Türkiye Kano Federasyonunun ortak kış kampını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Coğrafi konumu ve iklimin kano sporunu bu mevsimde yapmaya elverişli olması nedeniyle kış kampı için bölgeyi tercih ettiklerini belirten Ertek, "Sporcularımız sıcak havada iyi çalışma yürütüyorlar. Bu nedenle kampımız çok iyi geçiyor." ifadelerini kullandı.
Ertek, 21 sporcu ile 2 antrenörün kampa katıldığını, gün boyu süren çalışmalarla yıl içerisinde gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlandıklarını kaydetti.
Akarsu Slalom Gelişim Kampı, Dalaman'da sürüyor - MUĞLA

Dalaman, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14.02.2020 17:15:50