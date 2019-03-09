Akarsu Slalom Türkiye Kupası Rize'de Başladı

Ri·ze'ni·n Ardeşen
ilçesinde Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
anısına düzenlenen Akarsu Slalom Türki·ye Kupası yarışları başladı. Fırtına Vadisi
Vali· Recep Yazıcıoğlu
Kano ve Rafti·ng Parkuru'nda düzenlenen organizasyonda kadınlar ile erkeklerde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde 3 ilden 7 kulüp ve 64 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde sporcular, 21 kapıda zorlu mücadele verdi. Yarışlar sonunda üstünlük sağlayan sporcu ve kulüpler, yarın yapılacak final etabının ardından madalyalarını alacak. Türkiye
Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin anısını yaşatma düşüncesiyle gerçekleştirildiğini söyledi.
Sporcuların Muğla
'da kamp döneminin ardından şampiyonaya katıldığını belirten Kabakçı, "Sonuçlara göre bir milli takım havuzu belirleyeceğiz. Fransa
'daki Avrupa
Şampiyonası'na ve 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na hazırlık yapacağız." dedi.
Kabakçı, verimli çalışma dönemi geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla katılmak. Özellikle durgunsu dalında Antalya
'da önümüzdeki hafta uluslararası şampiyona düzenleyeceğiz. Akarsu'da biraz geriye kalmış durumdayız ama sporcu sayısını artırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bu işin meyvesi sporcu sayısının artması. Bunun için büyük çaba harcıyoruz. Gelecek hafta 9 kano antrenörü göreve başlayacak. Antrenör olduğu zaman yeni sporcular aşağıdan yukarı çıkacak."
Spor
Kaynak: AA