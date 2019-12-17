Haberler » Güncel » Akaryakıt alım ihalesi gerçekleştirildi - Haber

Akaryakıt alım ihalesi gerçekleştirildi

Hacılar Belediyesi 2020 yılı için akaryakıt alım ihalesini gerçekleştirdi.

17.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:37Akaryakıt alım ihalesi gerçekleştirildi
Belediyesi 2020 yılı için akaryakıt alım ihalesini gerçekleştirdi.

2020 yılında kullanılmak üzere 230 bin litre motorin, 15 bin litre benzin alım ihalesi Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen ve Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek'in başkanlık ettiği akaryakıt alım ihalesine 2 firma katıldı. Kapalı teklif usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 372 bin 350 TL olan ihaleye katılan firmaların verdiği teklifler şu şekilde; "Çavdarlar Petrol 1 Milyon 269 Bin 640 TL, Altaylar Petrol 1 Milyon 307 Bin 50 TL"

İhale sonucu, ihale komisyonunun incelemesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ

Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:08 Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak... - Haber
14:08 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye-AB ilişkilerinde yeni sayfa açma fırsatımız var" - Haber
14:08 İsrail, Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı - Haber
14:03 Vali Doğan: "Hatay'da şiddet oranı yüzde 2.9" - Haber
14:02 Vatandaştan İl Sağlık Müdürü Bedir'e mektuplu teşekkür - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 14:09:52