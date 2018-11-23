Akaryakıt Devi Çekoil Konkordato İstedi

Yerli akaryakıt firmalarının öncülerinden olan Çekoil konkordato istedi. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran firmaya 3 ay mühlet verildi.

ŞİRKETİN EN BİLİNEN MARKASI ÇEKOİL

1992 yılından bu yana akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar Akaryakıt A.Ş. konkordato talebi ile Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Şirketin en bilinen markası, Türkiye'de 70 bayisi bulunan Çekoil'di.

KONKORDATO KARARI 14 KASIM'DA VERİLDİ

Sözcü'nün haberine göre, şirketin konkordato başvurusunu 14 Kasım'da ara karara bağlayan mahkeme heyeti 3 ay mühlet kararı verdi.

NİHAİ KARAR ŞUBAT'TA VERİLECEK

14 Şubat 2019'a kadar şirketin alacaklıları herhangi bir hukuki işlem yapamayacak. Şubat ayındaki duruşmada şirketle ilgili nihai karar verilecek. 3 ay boyunca mali müşavir Çetin Keşaplı geçici komiser olarak görev yapacak.