Akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

03.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:17
Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt dağıtım firmalarına ait tankerlerden hırsızlık yapıldığı ve çalınan akaryakıtın piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda 4 bin 980 lira para, bir ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve tankerlerden çalındığı değerlendirilen 1500 litre akaryakıt ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››Akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:25: Hak-İş Başkanı Arslan'dan ITUC Genel Sekreteri'ne "Filistin" teşekkürü - Haberler 11:23: Prof.Dr. Çetin'den kurban uyarısı: KKKA, hayvan kanından bulaşabilir - Haberler 11:23: "15 Temmuz" ruhu geleneksel el sanatlarıyla tabloya yansıtıldı - Haberler 11:22: ABD'de koronavirüsü yaymak için parti düzenlendi - Haberler 11:19: Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti 11:19: Suriye sınırındaki ilçenin sokakları Yakup öğretmenin çizimleriyle renklendi - Haberler 11:18: Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 11:09: Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı 10:40: CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler 10:37: Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti - Haberler