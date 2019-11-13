Haberler » Güncel » Akaryakıt hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haber

Akaryakıt hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

13.11.2019 22:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:35
'nin ilçesinde akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçedeki bazı araçlardan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları otomobili belirleyen ekipler, A.G. ile D.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlıların otomobilde inceleme yapan ekipler, akaryakıt hırsızlığında kullanılmak üzere yapılmış özel düzenek ve depo bulunduğunu tespit etti. Şüphelilerin bu düzenekle toplam yaklaşık 4 bin litre akaryakıt çaldıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Akaryakıt hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:00 Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar...
22:59 ETEKLİ 3 ERKEK HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
22:54 Lübnan'da bankaların grevi sürüyor
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:56 Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
22:01 Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
21:53 İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:02:01