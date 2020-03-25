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Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak

Akaryakıt istasyonları içinde bulunan marketlerin saat 21.00'den sonra kapanma zorunluluğu, tedbirlere uyulması şartı ile kapsam dahilinden çıkardı.

25.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:32

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile bakkallar, marketler ve süpermarketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı girişimler sonucu istasyon marketlerinin çalışma saatleriyle ilgili genelge dışında tutulduğunu hatırlatarak uyulması gereken kurallara dikkat çekti.

TEDBİRLERE UYULMASI ŞARTIYLA AÇIK KALACAK

EPGİS Genel Başkanı Fesih Aktaş'ın, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik'le yaptığı görüşmede istasyon marketleriyle ilgili taleplerini bildirdiği ve bunun neticesinde akaryakıt istasyonları içinde bulunan marketlerin saat 21.00'den sonra kapanması zorunluluğunun, tedbirlere uyulması şartı ile kapsam dahilinden çıkartıldığı ifade edildi.

İstasyon marketlerinin uyması gereken kurallar da şu şekilde hatırlatıldı:

- İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak.

- Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

- Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.

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Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00’den sonra açık olacak
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ekonomi, Güncel

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