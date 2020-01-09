Haberler » Güncel » Akaryakıt istasyonu çalışanı tır ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber

Akaryakıt istasyonu çalışanı tır ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Bolu'da bulunan akaryakıt istasyonu görevlisinin, sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın altında kalmaktan kurtulma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

09.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:09
'da bulunan akaryakıt istasyonu görevlisinin, sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın altında kalmaktan kurtulma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu markete doğru yöneldi.
Tır, sürücüsünün son anda manevra yapması üzerine marketin önünde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanına sürterek durdu.
Market duvarı ile tırın arasında kalan ve kazadan yara almadan kurtulan akaryakıt istasyonu görevlisi Emir Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.
Tırın Bayraktar'ın üzerine gelmesi ve market ve diğer akaryakıt istasyonu çalışanlarının kazayı görerek dışarı çıkması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınan tır sürücüsünün daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
Akaryakıt istasyonu çalışanı tır ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtuldu

akaryakıt istasyonu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:28  Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber
22:28  Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü - Haber
22:24  Ruhani: "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var" - Haber
22:22  Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı. - Haber
22:20  TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Haber
21:46  Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Haber
21:25  2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
9.01.2020 22:36:12