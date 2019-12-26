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Akaryakıt istasyonu çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Akaryakıt istasyonu çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

26.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:14 Akaryakıt istasyonu çalışanları AA'nın
Akaryakıt istasyonu çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
Kent merkezindeki akaryakıt istasyonlarında çalışan pompacılar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Pompacı Mustafa Akay, "" kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" başlıklı fotoğrafını seçti. Akay, "Bir kadın polis memurunun başörtüsü takarak Müslümanlara destek vermesi beni çok etkiledi. Dünyanın her yerinde görmek istediğimiz karelerden biri." dedi.
Akay "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" başlıklı fotoğrafını, "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Akaryakıt istasyon sorumlusu Yaşar ise "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" isimli fotoğrafını, "yaşam" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" başlıklı fotoğrafını oyladı. Karakaya, "İstanbul'un güzelliğine güzellik katmış. Aynı zamanda heybetiyle bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.
Karakaya, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Akaryakıt istasyonunda çalışan diğer pompacı Yaşar Boduk ise haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" isimli fotoğrafını, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını oyladı.
Boduk, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Seçmekte zorlandığımız bu fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Karakaya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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