09.07.2019 15:14
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Akaryakıt istasyonu girişi belediye tarafından kapatıldığı iddiası

Akaryakıt istasyonu girişi belediye tarafından kapatıldığı iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesinin Müftü Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonunun girişini kapatmasına iş yeri sahipleri uygulamanın kanunsuz olduğu gerekçesi ile tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesinin Müftü Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonunun girişini kapatmasına iş yeri sahipleri uygulamanın kanunsuz olduğu gerekçesi ile tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Devrek Yolayrımı mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun İbrahim Efe Caddesi tarafındaki girişini dubalarla kapattı. Akaryakıt istasyonunun girişine kalıp yaparak betonla kapatmaya hazırlanan fen işleri müdürlüğü ekiplerine zabıta ekipleri de eşlik etti.

Yapılan uygulamanın kanunsuz olduğunu dile getiren Akaryakıt İstasyonu sahibi AK Parti Kdz. Ereğli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Halil Bozkuş, CHP'li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a tepki gösterdi. Bölgenin vaziyet planlarının elinde mevcut olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıyacağını dile getiren Bozkuş, hakkını yargı yoluyla arayacağını söyledi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
akaryakıt istasyonu, Zonguldak, Güncel

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