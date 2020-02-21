Haberler » Güncel » Akaryakıt istasyonu görevlisini tüfekle vurmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı - Haber

Akaryakıt istasyonu görevlisini tüfekle vurmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde plakasız motosikletine benzin vermeyen akaryakıt istasyonu görevlisine silahla ateş etmeye çalışan cezaevi firarisi yakalandı.

21.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:30
Balıkesir'in Edremit ilçesinde plakasız motosikletine benzin vermeyen akaryakıt istasyonu görevlisine silahla ateş etmeye çalışan cezaevi firarisi yakalandı.
Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna motosikletiyle gelen cezaevi firarisi G.Y, yakıt almak istedi.
Görevlilerin motosiklette plaka olmadığı için benzin vermemesi üzerine G.Y, yanındaki pompalı tüfeği çıkararak tetiğe bastı.
Silahın tutukluk yaparak ateş almamasının ardından çalışanlar Yiğithan A. ve Gökhan E. ile G.Y. arasında arbede yaşadı.
Bir süre sonra G.Y'nin elinden silahı alan görevliler, durumu polise bildirdi.
Ekipler tarafından yakalanan G.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Akaryakıt istasyonu görevlisini tüfekle vurmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı

akaryakıt istasyonu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:24:54