Haberler » 3. Sayfa » Haber

Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen otluk yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.09.2019 12:41Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen otluk yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı otluk yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

akaryakıt istasyonu, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:47 Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor
12:43 Önce ayakkabılarını çaldılar sonra bisikletini
12:41 Aranan şahıslar asayiş ekiplerinden kaçamıyor
12:41 Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
12:40 Otomobil, traktöre çarptı: 5 yaralı
12:37 Eşya taşınan kamyonetin üzerinde tehlikeli yolculuk
12:37 Alanya'da 2 milyon 100 bin TL'lik dolandırıcılık olayının şüphelisi Bursa'da gözaltına alındı