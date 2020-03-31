Akaryakıt istasyonuna getirilen araçlar dezenfekte ediliyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, koronavirüs salgınına karşı müşterilerin araçları ücretsiz olarak dezenfekte edilmeye başlandı.

Pamukkale'ye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, müşterilerin araçlarına ücretsiz dezenfekte işlemi yapılıyor. İstasyonda 2 çalışan, özel kıyafetlerini giyerek, müşterilerin araçlarını özel işlemle temizliyor. Akaryakıt istasyonunun yetkilisi Hüseyin Kesici, koronavirüs salgınından müşterilerinin etkilenmemesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla bu hizmeti verdiklerini söyledi. Kesici, "Devletimizin aldığı önlemlerle bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Biz de bu konuda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 350 aracı dezenfekte ediyoruz. Müşteriler çok güzel tepkiler veriyor. Bütçemiz yettiği kadar dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Akaryakıt alması önemli değil. Dezenfekte ettirmek isteyenler gelip araçlarını ilaçlatabilirler. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Devletimize ve milletimize yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Akaryakıt istasyonunda minibüsünü dezenfekte ettiren Murat Karakılıç ise uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Personel aracımın içini komple ilaçladı. Elle dokunulan her yer temizlendi. Çok güzel bir uygulama. Çok memnun kaldım. Aracım hijyenik bir şekilde yolcu taşımaya hazır duruma geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA