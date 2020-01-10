Haberler » Güncel » Akaryakıt istasyonunda 2 kişinin öldüğü patlama kamerada - Haber

Akaryakıt istasyonunda 2 kişinin öldüğü patlama kamerada

Akaryakıt istasyonunda 2 kişinin öldüğü patlama kameradaPakistan, (DHA)- Pakistan'da akaryakıt istasyonunda dolum yapan bir araçta patlama meydana geldi.

10.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:03
Akaryakıt istasyonunda 2 kişinin öldüğü patlama kamerada
, (DHA)- Pakistan'da akaryakıt istasyonunda dolum yapan bir araçta patlama meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlama, ülkenin, Hayber-Pahtunhva eyaletinin merkezi olan Peşaver şehrinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda gaz alan bir araçta dolum sırasında meydana gelen patlamada, biri küçük bir çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan birkaç kişi de yaralandı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralılara hastaneye kaldırdı.
Yetkililerin olayla ilgili araştırma başlattığı belirtildi.
Akaryakıt istasyonunda 2 kişinin öldüğü patlama kamerada

Pakistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Spor gaziantep fk başkanı mehmet büyükekşi amacımız ligde hatrı sayılır bir kulüp olmak - Haber
12:13  Sokak köpekleri için Mamamatik yaptılar - Haber
12:12  KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR - Haber
12:12  FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 tutuklama - Haber
12:08  Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "İş ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesinde büyük bir... - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:14:23