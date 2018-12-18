18 Aralık 2018, 12:55
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Akaryakıt İstasyonunda 'Drift' Pahalıya Patladı...drift Yapan Sürücü Kamerada

Akaryakıt istasyonunda 'drift' pahalıya patladı.

Akaryakıt istasyonunda 'drift' pahalıya patladı...Drift yapan sürücü kamerada
Otomobiliyle drift yapan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
Drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi, aracı 60 gün trafikten men edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kullandığı aracıyla bir akaryakıt istasyonunda "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya karayolunun 4'üncü kilometresinde bulunan akaryakıt istasyonu çevresinde bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede sürücü S.A.'yı yakaladı. Ekipler sürücü S.A.'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira idari para cezası kesti. Öte yandan şahsın kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. Eskişehir
Kaynak: İHA

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