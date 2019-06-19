19.06.2019 12:00
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Akaryakıt istasyonunda garip patlama: Kokain havaya saçıldı

Arjantin'in Salta eyaletinde akaryakıt istasyonunda bir araçta nedeni bilinmeyen patlama meydana geldi.

Arjantin'in Salta eyaletinde akaryakıt istasyonunda bir araçta nedeni bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından araçtaki kokain havaya saçıldı. Arjantin'in kuzeyindeki Salta eyaletinde Oran kentinde akaryakıt istasyonunda benzin doldurulan beyaz bir aracın arka kısmında nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle aracın arka camı paramparça olurken çevreyi beyaz bir toz bulutu kapladı. Patlamanın ardından şaşkınlığa uğrayan araç sahibi aracın arka koltuğunu kontrol ettikten sonra yanındaki kişiyle birlikte aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede, patlamadan sonra meydana gelen toz bulutunun nedeni ortaya çıktı. Polis, araçta bulunan kokainin patlama nedeniyle havaya saçıldığını belirtti. Olayın ardından kaçan uyuşturucu kaçakçısının görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheli ve yanındaki arkadaşını arıyor.
(İHA)Akaryakıt istasyonunda garip patlama: Kokain havaya saçıldı
Kaynak: İHA
Arjantin, Güncel

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