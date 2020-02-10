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Akaryakıt istasyonunda sahte içki ürettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde akaryakıt istasyonunda sahte içki ürettikleri öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

10.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:03
'nın ilçesinde akaryakıt istasyonunda sahte içki ürettikleri öne sürülen 3 zanlı yakalandı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine Tavşanlı beldesindeki akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi.
Altınova Jandarma Komutanlığı görevlilerinin de katıldığı operasyonda istasyonun ikinci katında arama yapıldı.
Aramada sahte oldukları belirlenen 14 litre şarap, 48 şişe bira, 83 boş bira şişesi, iki kapak basma cihazı, 49 şarap tıpası, derece ölçer, 346 bira kapağı ve iki alkol aktarma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Akaryakıt istasyonunda sahte içki ürettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Altınova, Jandarma, Yalova, Güncel

Kaynak: AA


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