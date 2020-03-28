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Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR'in Tire ilçesinde, akaryakıt istasyonunda bulunan Nail Soylu (71), iddiaya göre Serdar G. (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

28.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:38
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR'in Tire ilçesinde, akaryakıt istasyonunda bulunan Nail Soylu (71), iddiaya göre Serdar G. (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri Serdar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Tire'ye bağlı Kireli Köyü yakınındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Nail Soylu akaryakıt istasyonunda oturduğu sırada, iddiaya göre Serdar G. plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobille iş yerine geldi. Serdar G. yanında getirdiği tabancayı çıkartıp, Soylu'ya 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soylu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Serdar G. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ve olay yerine gelen vatandaşlar, Soylu'yu bir araçla Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Soylu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nail Soylu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, jandarma ekipleri Serdar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tire, Güncel

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