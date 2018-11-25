Akaryakıt İstasyonunda Yangın

Adana
'da bir akaryakıt istasyonunun yakıt dolum pompasında çıkan yangın görevlilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi Bahçelievler
Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakıt dolum pompasında yangın çıktığını fark eden çalışanlar müdahalede bulunarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerin daha önce izinsiz gösterilerin sıklıkla yapıldığı bölgede olması nedeniyle olay yerine asayiş ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, istasyon çalışanlarının kısmen söndürdüğü yangına müdahale etti.
Ekipler, alevleri diğer dolum pompalarına sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis
ekipleri, çalışmalar sırasında çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının dolum pompasının elektrik aksamından kaynaklandığını tespit etti.
Adana,İtfaiye
25 Kasım 2018 Pazar 05:16